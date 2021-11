Niemka próbowała przekupić pogranicznika

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali obywatelkę Niemiec, pochodzenia rosyjskiego. Kobieta w zamian za odstąpienie od czynności służbowych próbowała funkcjonariuszowi SG wręczyć 100 euro.

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach 29 października, do odprawy na kierunku wjazdowym do Polski stawiła się 62-letnia obywatelka Niemiec. Autem razem z nią podróżowała 93-letnia kobieta. Funkcjonariusz Straży Granicznej sprawdził cel i warunki wjazdu. Okazało się, że starsza pani nie miała ważnej wizy, więc nie mogła wjechać do Polski. 62-latka za odstąpienie od dalszych czynności służbowych, usiłowała przekupić funkcjonariusza Straży Granicznej, wręczając mu w paszporcie 100 euro.

Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszowi SG. Wymierzono jej karę grzywny w wysokości 3 tys. zł. Obywatelka Niemiec zrezygnowała z dalszej podróży, a jej matce nie zezwolono na wjazd do Polski.