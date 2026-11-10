Obrażenia głowy i złamane kręgi. Co wykazała sekcja zwłok Maryny

Biegła z zakresu medycyny sądowej przedstawiła we wtorek (10 listopada) opinię dotyczącą obrażeń, jakich doznała Maryna Z. Kobieta miała urazy głowy i twarzy, a także złamane dwa wyrostki poprzeczne kręgów lędźwiowych. Zdaniem biegłej obrażenia mogły powstać w wyniku uderzeń pięścią i kopania.

Przed Sądem Okręgowym w Elblągu odbyła się kolejna rozprawa Tomasza P., oskarżonego o śmiertelne pobicie Maryny Z. Mężczyzna miał kopać kobietę, a następnie ogolić jej głowę i pociąć ubrania. Doznała ona ciężkich obrażeń, zatrzymania krążenia i niedotlenienia mózgu. Zmarła w szpitalu. We wtorek (10 listopada) sąd zapoznał się z opinią biegłej z zakresu medycyny sądowej.

- Wynik sądowo-lekarskiej sekcji zwłok wskazuje, że pokrzywdzona zmarła śmiercią gwałtowną w następstwie porażenia czynności ważnych dla życia ośrodków: krążenia i oddychania w pniu mózgu na skutek narastającej ciasnoty śródczaszkowej, spowodowanej obrzękiem mózgu. Masywny obrzęk, który stwierdzony został już w badaniu tomografii komputerowej po przyjęciu pokrzywdzonej do SOR-u, był najpewniej skutkiem rozlanego niedotlenienia mózgu spowodowanego nagłym zatrzymaniem krążenia, a które przyczynowo należy powiązać z doznanymi obrażeniami w obrębie głowy – mówiła dziś biegła.

Z jej opinii wynika, że do powstania obrażeń w obrębie głowy, w tym w twarzy, doszło w skutek licznych urazów mechanicznych – mogłaby być zadane pięścią lub stopą. Maryna Z. miała również złamane wyrostki poprzeczne dwóch kręgów odcinka lędźwiowego kręgosłupa wynika - zdaniem biegłej doszło do nich wskutek urazów mechanicznych, które także mogły zostać zadane stopą.

Przypomnijmy. Do tych dramatycznych wydarzeń, które poprzedziły śmierć pochodzącej z Ukrainy Maryny Z. doszło 31 stycznia tego roku w Stagniewie, w jednym z mieszkań przy ulicy Dalekiej. Mężczyzna otrzymał zarzut z 156 par. 1 pkt. 2 i par. 3 kodeksu karnego – czyli pobicie ze skutkiem śmiertelnym, gdzie górną granicą kary jest dożywocie. Tomasz P. nie przyznaje się do winy. Przebywa w areszcie tymczasowym. Następna rozprawa odbędzie się w styczniu. Sąd zapozna się na niej z opinią biegłego z zakresu psychiatrii. Ze względu na charakter sprawy komentarze są wyłączone.

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