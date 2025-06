Odzyskana torebka z kilkudziesięcioma tysiącami złotych

Policjanci z Elbląga zatrzymali sprawców przywłaszczenia torebki, w której znajdowało się kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce, telefon komórkowy oraz dokumenty.

Do zdarzenia doszło 26 czerwca przy ul. Dąbrowskiego w Elblągu. Kobieta zgubiła torebkę, w której znajdowały się duże pieniądze oraz dokumenty. Pokrzywdzona, zaniepokojona utratą cennego mienia, zwróciła się o pomoc do policjantów. Funkcjonariusze zwalczający przestępczość przeciwko mieniu błyskawicznie podjęli działania i ustalili, kto przywłaszczył zgubioną torebkę. Okazało się, że za przestępstwem stoją 40-letni mężczyzna oraz 32-letnia kobieta. Zostali zatrzymani już ulicę dalej, a torebka wraz z zawartością została odzyskana. Policjanci przypominają, że przywłaszczenie cudzej rzeczy jest przestępstwem. Zatrzymanym grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Sprawa trafi do sądu.