Okradła starszą kobietę

Nieznana kobieta podająca się za pracownika opieki społecznej weszła do mieszkania starszej pani. Gdy kobieta opuściła mieszkanie, 80-latka nie mogła doszukać się swoich oszczędności. Z mieszkania zginęło 15 tysięcy złotych.

Zdarzenie miało miejsce w budynku przy ul. Ogrodowej w Elblągu. Do jednego z mieszkań zapukała kobieta w wieku około 40-lat., która jest teraz poszukiwana przez policję. Podała się za pracownika socjalnego i pod pozorem zrobienia wywiadu środowiskowego została wpuszczona do mieszkania 80-latki. Gdy z niego wyszła, 80-letnia kobieta nie mogła doszukać się swoich oszczędności. Z mieszkania zginęło 15 tysięcy złotych. Sprawą zajmuje się policja.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do mieszkania obcych osób. Oszuści próbują dostać się do mieszkania na różne sposoby: sprawdzają czystość wody, szczelność okien lub korzystając z obecnej sytuacji mogą mówić o konieczności dezynfekcji pomieszczeń. Nie dajmy się nabrać. Bądźmy czujni. Jeżeli mamy wątpliwości co do intencji odwiedzających nas osób, zadzwońmy pod numer 997.