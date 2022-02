Oszust podszył się pod pracownika banku. Straciła blisko 22 tys. zł

Mieszkanka Elbląga uwierzyła oszustowi podającemu się za pracownika banku i zainstalowała na swoim telefonie aplikację, umożliwiającą zdalny dostęp do konta. Kobieta straciła blisko 22 tys. zł. Policjanci ostrzegają przed oszustami.

Oszust zadzwonił do elblążanki i podszył się pod pracownika działu bezpieczeństwa banku, z którego korzystała. Powiedział, że udało się zablokować nieuprawnione przelewy z konta i tym samym uratować jej pieniądze. Zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą. Zachęcił do pobrania i zainstalowania „bezpiecznej” aplikacji pod pretekstem usunięcia wirusów z telefonu i usprawnienia komunikacji z bankiem. Wszystko miało być dobrze. Nie było. Z konta zniknęło blisko 22 tys. zł.

Mając na względzie powyższy przypadek, apelujemy do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności. Dzisiejsze technologie są dużym udogodnieniem, ale i mogą nieść za sobą wiele zagrożeń. Pamiętajmy, że oszuści cały czas doskonalą swoje metody by wykraść pieniądze. Po przejęciu numeru telefonu banku, z łatwością podszyli się pod jego pracownika, by następnie wiarygodnie przedstawić wymyśloną na poczet oszustwa historię. To od naszej świadomości i ostrożności zależy czy damy się zmanipulować, czy też nie. W takich sytuacjach nigdy nie możemy działać pod wpływem emocji, bo jest on złym doradcą i ślepo wykonywać poleceń. Ważne jest byśmy o przypadkach działania oszustw rozmawiali z innymi, bo może dzięki temu nasi bliscy nie staną się ich ofiarą.



Pamiętaj: