Oszust poprosił o zainstalowanie w telefonie aplikacji

Fot. nadesłana

Do pewnego elblążanina zadzwonił nieznany mężczyzna i podał się za pracownika firmy związanej z energetyką i wprowadzili go w błąd co do zamiaru założenia lokaty bankowej. Namówił go także, by zainstalował na swoim telefonie pewną aplikację. Gdy mężczyzna zrozumiał, że to był błąd było już za późno.

Do mężczyzny zadzwonił „doradca” podając się za pracownika przedsiębiorstwa energetycznego. Poprosił o wykonanie przelewu na wskazane przez niego konto w wysokości 900 złotych. Ten uczynił to. Następnie namówił go by zainstalował na swoim telefonie pewien program. Ten dał mu możliwość zdalnej kontroli urządzenia. Za jego pomocą sprawca miał dostęp do konta na którym założył konto debetowe. Następnie wykonał między kontami transakcję na kwotę 20 tysięcy złotych. Kwota ta nie została jednak skradziona z uwagi na bankowy system zabezpieczający. Mężczyzna poniósł jedynie stratę w kwocie 900 złotych, które sam przelał na konto oszusta.

Policja przypomina by nie instalować w telefonie lub na komputerze nieznanych nam aplikacji. Takie działanie może dać dostęp do naszych urządzeń oszustom, którzy wykorzystają to do wykonania transakcji na kontach bankowych.

Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu