Oszustwa na portalach aukcyjnych. Policjanci ostrzegają!

Blisko 22 tys. zł straciło dwóch mieszkańców Elbląga, którzy za pośrednictwem jednego z portali aukcyjnych zamieścili ogłoszenia sprzedaży. Oszustwa polegały na wyłudzeniu danych przez potencjalnych “kupujących”. Wszystko to za pomocą niebezpiecznego linku. Policjanci przestrzegają, by nie otwierać nieznanych linków i nie podawać danych - szczególnie tych związanych z dokonywaniem płatności online i dostępem do bankowości internetowej.

W pierwszym przypadku było to ogłoszenie dotyczące sprzedaży sukienki. Zamieściła je pewna elblążanka, która nie musiała długo czekać na odpowiedź. Poprzez komunikator internetowy napisała do niej osoba rzekomo zainteresowana zakupem. Wysłała link do strony, istniejącej i prężniej działającej firmy kurierskiej. Okazało się, że sam link był zgrabnie oprawionym przez hakera “koniem trojańskim”. Sprzedająca otworzyła go i uzupełniła kwestionariusz swoimi danymi. Z konta pokrzywdzonej oszuści ukradli 9,9 tys. zł.

Drugie zdarzenie związane było ze sprzedażą butów. Mechanizm działania oszustów był podobny. Osoba zainteresowana przesłała fałszywy link do logowania na portalu aukcyjnym. Z konta elblążanina zniknęło 12 tys. zł.

Apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności i rozsądku przy sprzedaży oraz przy zakupach na portalach aukcyjnych. Policjanci przyjmują tygodniowo kilka podobnych zgłoszeń. Prowadzi je wydział do walki z przestępczością gospodarczą. Wiele spraw to zwykłe nieporozumienia i już na wstępnym etapie daje się je rozwiązać. Jednak część z nich to wyrafinowane przestępstwa, z użyciem nowoczesnych technologii.