Policjanci ponownie apelują o rozwagę podczas korzystania z komunikatorów i portali społecznościowych. Przed przekazaniem komukolwiek kodu BLIK zawsze należy upewnić się, że za prośbą o szybką pożyczkę nie kryje się próba oszustwa. Przestępcy stosują różne preteksty: proszą o pieniądze „na leki", twierdzą, że zgubili torebkę lub portfel, mają przerwę techniczną w banku, brakuje im pieniędzy na jedzenie, powrót do domu lub znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Zawsze zapewniają, że oddadzą pożyczkę jeszcze tego samego dnia. Policjanci podkreślają – zanim przekażesz jakiekolwiek środki, skontaktuj się ze znajomym telefonicznie lub spotkaj osobiście.

Elbląscy funkcjonariusze w ostatnim czasie odnotowali trzy takie przypadki, w których mieszkańcy stracili w sumie kilka tysięcy złotych. Mundurowi apelują o czujność i przypominają, że oszuści wciąż modyfikują swoje metody.

Wiadomość SMS, komunikator i prośba o kod. Tak działają oszuści

Do elbląskiej komendy zgłosił się mieszkaniec, który stracił 700 złotych. Ktoś włamał się na konto jego znajomego na portalu społecznościowym, a następnie – podszywając się pod niego – poprosił o pilną pomoc finansową i przesłanie kodu BLIK. Podobnie 2 100 złotych stracił inny mężczyzna, przekonany, że pomaga koledze. Kolejna mieszkanka Elbląga oddała 1 000 złotych, będąc pewną, że pieniądze trafią do jej partnera.

Mechanizm oszustwa jest prosty – przestępca zdobywa dostęp do konta w mediach społecznościowych i wysyła wiadomości do znajomych ofiary, prosząc o pilną pożyczkę. Ofiara loguje się na swoje konto bankowe, generuje kod BLIK i wysyła go „znajomemu". Tymczasem oszust natychmiast wypłaca pieniądze w bankomacie. Choć każdą transakcję trzeba potwierdzić w aplikacji, wiele osób robi to bez zastanowienia, ufając wiadomości od rzekomego znajomego.

W ostatnich dniach elbląscy policjanci otrzymali kilka zgłoszeń dotyczących tego rodzaju oszustwa i jego prób. Funkcjonariusze przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Jak nie dać się oszukać? Najważniejsze zasady

Zabezpiecz swoje konto

– Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania.

– Zawsze wylogowuj się z portali społecznościowych po zakończeniu korzystania.

Nie podawaj kodu BLIK bez potwierdzenia

Jeśli ktoś prosi o kod, zadzwoń do tej osoby i upewnij się, że to ona rzeczywiście potrzebuje pomocy. Oszuści często wykorzystują presję czasu i emocje.

Sprawdzaj dane transakcji

Przed zatwierdzeniem wypłaty w aplikacji bankowej zwróć uwagę na szczegóły – gdzie mają zostać wypłacone pieniądze i jaka jest kwota.

Apel policjantów

– Korzystajmy z internetu z rozwagą i nie działajmy pod wpływem emocji – podkreślają elbląscy policjanci. – Każdą prośbę o pieniądze, zwłaszcza przesłaną przez komunikator, należy zweryfikować. Tylko czujność pozwoli uniknąć utraty oszczędności.

Policja apeluje: nie przekazuj kodów BLIK osobom, z którymi nie rozmawiałeś bezpośrednio. Jeśli padłeś ofiarą oszustwa, zgłoś sprawę niezwłocznie na Policję.