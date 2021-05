Oszustwo na karton

84-letni elblążanin przekazał pieniądze oszustowi. Na ulicy kupił od niego karton za tysiąc zł. Czy coś w nim było? Nie wiadomo, bo oszust zabrał i pieniądze i karton. Policja przypomina o zachowaniu ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami.

Zdarzenie miało miejsce w środę (19 maja) na parkingu jednego z marketów przy ul. Żeromskiego w Elblągu. Do 84-latka podszedł nieznany mu mężczyzna w średnim wieku i powiedział, że wyjeżdża do Węgier i ma przedmioty, których nie potrzebuje. Rzucił pokrzywdzonemu na siedzenie auta kilka bezwartościowych gadżetów (3 zegarki, 3 atrapy kamer monitoringu i 2 flakoniki perfum). Powiedział, że te rzeczy nie są mu już potrzebne i uprzejmie się pożegnał. Po kilku minutach wrócił, tym razem z kartonem. Znów go położył w samochodzie seniora. Tym razem powiedział, że w środku są niezwykle wartościowe rzeczy i chce za nie tylko 1 000 zł. Starszy mężczyzna zgodził się. Wspólnie pojechali do banku po pieniądze. Gdy oszust dostał je do ręki powiedział, że karton jest wart więcej i za marne 1 000 zł go nie odda. Zabrał pieniądze, zabrał karton, szybko wsiadł do mercedesa na brytyjskich numerach rejestracyjnych i odjechał.

Informacja o zdarzeniu trafiła do policjantów, którzy teraz ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia i dążą do ustalenia tożsamości oszusta, który pozbawił 84-latka pieniędzy.

Tacy oszuści i złodzieje nie mają skrupułów. Wypatrując swoich ofiar celują w tych, których zaufanie będzie im najłatwiej wykorzystać, m.in. seniorów. Wywierają na nich presję, stosują różne techniki manipulacji i perswazji oraz wykorzystują przewagę fizyczną. Nie ma dla nich znaczenia to, w jakiej sytuacji stawiają swoje ofiary pozbawiając je pieniędzy.

Dlatego pamiętajmy, by zawsze stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec nieznajomych. Jeżeli tylko się da, to weryfikujmy wszelkie informacje jakie nam przekazują, bądź przedstawiane przez nich oferty. Zapamiętujmy jak najwięcej szczegółów ze spotkania z nimi. W kontakcie z takimi przestępcami to my sami jesteśmy w pierwszej kolejności odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo i zabezpieczenie swojego mienia.