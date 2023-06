Pierwsze dni dlugiego weekendu na drogach

Policjanci apelują o rozsądek na drodze. W przeciągu dwóch dni odnotowali 13 kolizji i 1 wypadek. Zginął w nim 32-letni kierujący. 51 kierowców przekroczyło dopuszczalną prędkość. Jeden z kierowców rozpędził się do 146 km/h w terenie zabudowanym. Stracił prawo jazdy.

Miniona środa i czwartek to czas wyjątkowo pracowity dla policjantów ruchu drogowego. Poza zabezpieczaniem procesji Bożego Ciała, obsługiwali kolizje drogowe i byli na miejscu tragicznego w skutkach wypadku. Doszło do niego wczoraj (8 czerwca 2023 r.) w miejscowości Jezioro (gm. Markusy). Tam 32-letni mężczyzna kierujący audi uderzył w drzewo i dachował. Po przewiezieniu do szpitala zmarł. Posiadał sądowy zakaz kierowania pojazdami. Samochodem jechał sam. Przyczynę wypadku wyjaśni śledztwo.

Ponadto policjanci odnotowali 51 przekroczeń prędkości. Wśród nich był niechlubny rekordzista. W Kamienniku Wielkim (gm. Milejewo) 37-latek rozpędził motocykl do 146 km/h. Stracił prawo jazdy. Ponadto funkcjonariusze z drogówki zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych i skontrolowali 207 kierowców pod kątem alkoholu. Wśród nich był jeden nietrzeźwy. 50-latek został zatrzymany na ul. Topolowej w Elblagu. Kierował volkswagenem mając w organizmie blisko 1 promil alkoholu.

Policjanci apelują o zdrowy rozsądek, rozwagę i ostrożność podczas prowadzenia wszelkich pojazdów. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Nasze błędy mogą niestety mieć tragiczne w skutkach konsekwencje. Starajmy się unikać agresywnych zachowań na drodze, a jeśli takie się pojawiają to informujmy o tym funkcjonariuszy. Policjanci apelują również o zdjęcie nogi z gazu. Nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków, w tym tych najtragiczniejszych.