Pijana kierująca i 50 plus

Policjanci z Pasłęka zatrzymali wczoraj 37-letnia kobietę, która kierowała volkswagenem passatem. Badanie alkotestem wykazało u niej 1,64 promila alkoholu w organizmie. Zatrzymano także dwóch kierujących, którzy rozpędzili swoje auta o ponad 50 km/h więcej niż pozwala na to ograniczenie.

Pierwsza sytuacja miała miejsce przed godziną 10. Policjanci z Pasłęka zatrzymali do kontroli volkswagena passata, którym kierowała 34-letnia kobieta. Zbadali ją alkotestem i okazało się, że ma w organizmie 1,64 promila alkoholu. Co więcej, w policyjnej bazie danych figurowała jako osoba poszukiwana do odbycia kary. Sąd zamienił jej niezapłaconą grzywnę na 6 dni pozbawienia wolności.

Kolejne kontrole to zatrzymanie 20-latka kierującego audi i jadącego ul. 12 Lutego z prędkością 117 km/h. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy na 3 miesiące i ukarano go mandatem w wysokości 500 zł i 10 punktami karnymi. Taka sama kara spotkała 30-latka, który w miejscowości Bogaczewo jechał z prędkością ponad 100 km/h, tam też obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.