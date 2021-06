Pijani kierowcy na elbląskich ulicach

W ciągu minionej doby policjanci wyeliminowali z ruchu czterech nietrzeźwych kierujących. Rekordzistą okazał się 70-latek kierujący mercedesem, któremu policjanci zajechali drogę na al. Grunwaldzkiej (film). Mężczyzna miał 1,80 promila alkoholu w organizmie i jechał autem w sposób, który stwarzał zagrożenie.

Policjanci zatrzymali mężczyznę na al. Grunwaldzkiej. Badanie alkotestem wykazało blisko 2 promile alkoholu. Mężczyzna dalej już nie pojechał. Inny zatrzymany do kontroli to motocyklista, który próbował uniknąć policyjnej kontroli. Funkcjonariusze zatrzymali go przy ul. Dolnej w Elblągu. Wcześniej nie zatrzymał się do kontroli. 29-latek kierował motocyklem kawasaki i miał jak się okazało po zbadaniu go alkotestem 0,68 promila alkoholu w organizmie.

Z kolei w Zwierznie policyjny patrol zatrzymał 65-latka kierującego volkswagenem. Nie dość tego, że mężczyzna miał orzeczony sądowy zakaz kierowania pojazdami do 25 czerwca 2021 roku to jeszcze był pijany. Badanie alkotestem w jego przypadku wykazało 0,56 promila. Przy ul. Polnej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali 28-latka, który tak pechowo pokierował swoją osobową hondą, że uderzył w zaparkowany tam pojazd. Policjanci szybko ustalili przyczynę tej sytuacji. Okazało się, że 28-latek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami a dodatkowo „wydmuchał” wynik 1,20 promila alkoholu.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami.