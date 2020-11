Pijani kierujący zatrzymani

Policyjne kontrole drogowe w czasie weekendu przyczyniły się do zatrzymania 4 kierujących, którzy prowadzili auta pod wpływem alkoholu. Rekordzista miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Pierwszy z zatrzymanych kierujących to 35-latek kierujący osobowym mitsubishi. Zatrzymano go w sobotę w miejscowości Karczowiska. Badanie alkotestem potwierdziło zawartość alkoholu w organizmie na poziomie 1,6 promila. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania.

Inny kierujący, tym razem 53-letni, został zatrzymany w Wiśniewie, gdy kierował swoim dostawczym mercedesem. W jego przypadku zawartość alkoholu to 1,2 promila.

Rekordzistą okazał się 50-letni mężczyzna zatrzymany w miejscowości Lesiska. Kierował on osobowym fordem. Gdy policjanci zbadali trzeźwość mężczyzny okazało się że ma on 2,16 promila alkoholu w organizmie. Dalej już nie pojechał.

Przypomnijmy: Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas określony przez sąd.