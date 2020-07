Pijany nastolatek nad jeziorem

O szczęśliwym finale swojego nieodpowiedzialnego zachowania może mówić pewien 14-latek. Na pijanego chłopca, który leżał przy moście, zwrócił uwagę policjant, który w tym czasie wypoczywał na urlopie nad Jeziorem Piechrzalskim. Dzięki interwencji funkcjonariusza nastolatek został przekazany pod opiekę rodziny, a o zdarzeniu powiadomiony zostanie teraz sąd rodzinny.

We wtorek (28 lipca) wypoczywający w trakcie urlopu nad jeziorem Pierzchalskim asp.szt. Jan Szyca zwrócił uwagę na pewnego chłopca, który miał trudności z utrzymaniem równowagi. Po chwili nastolatek położył się koło mostu. Policjant od razu ruszył z pomocą. Okazało się, że chłopak był pod silnym działaniem alkoholu, a w rozmowie z funkcjonariuszem próbował wprowadzić go w błąd, co do swojego wieku. Policjant nie dał jednak wiary słowom nieletniego. Funkcjonariusz wezwał na miejsce patrol, który przekazał 14-latka pod opiekę jego bliskich. Teraz o całej sytuacji zostanie powiadomiony sąd rodzinny.