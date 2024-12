Pijany wjechał w autokar. Jest akt oskarżenia

Do Sądu Rejonowego w Elblągu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Łukaszowi H., który w sierpniu spowodował wypadek pod Kadynami. Mężczyzna kierował mercedesem, będąc pod wpływem alkoholu i uderzył w jadący z naprzeciwka autokar, którym podróżowały 42 osoby.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 31 sierpnia na drodze wojewódzkiej nr 503, trzy kilometry od Kadyn. - Kierujący mercedesem w wyniku prędkości, bądź stanu w jakim się znajdował, bo wydmuchał około promila, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadący z naprzeciwka autobus. Przekroczył oś jezdni i doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku czego zderzyły się dwa auta i na to najechało jeszcze trzecie – tak to zdarzenie opisywali pracujący na miejscu policjanci.

Autokarem podróżowały 42 osoby, na szczęście żadna z nich nie odniosła obrażeń. 22 listopada do Sądu Rejonowego w Elblągu trafił akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie.

- Łukaszowi H. (31 lat) zarzucono, że 31 sierpnia 2024 roku na drodze wojewódzkiej 503 pomiędzy miejscowościami Kadyny - Suchacz gm. Tolkmicko umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym tj. art. 45 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w ten sposób, że znajdując się w stanie nietrzeźwości, posiadając w organizmie 0,41 mg/1, alkoholu w wydychanym powietrzu, prowadził pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki mercedes, tj. czyn określony w art. 178a § 1 kk – informuje sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

To czyn zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności.

- Oskarżonemu zatrzymano prawo jazdy i zastosowano zabezpieczenia majątkowe przez zajęcie kwoty 1000 zł – informuje sędzia Arkadiusz Kuta.