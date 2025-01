Pijany wjechał w autokar. Sąd orzekł grzywnę i zakaz

Sąd Rejonowy w Elblągu wydał wyrok w sprawie Łukasza H., który w sierpniu ubiegłego roku spowodował wypadek pod Kadynami. Mężczyzna kierował mercedesem będąc pod wpływem alkoholu i uderzył w jadący z naprzeciwka autokar, którym podróżowały 42 osoby.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 31 sierpnia 2024 roku na drodze wojewódzkiej nr 503, trzy kilometry od Kadyn.

- Kierujący mercedesem w wyniku prędkości, bądź stanu w jakim się znajdował, bo wydmuchał około promila, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w jadący z naprzeciwka autobus. Przekroczył oś jezdni i doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku czego zderzyły się dwa auta i na to najechało jeszcze trzecie – tak to zdarzenie opisywali pracujący wówczas na miejscu policjanci.

Autokarem podróżowały 42 osoby, na szczęście żadna z nich nie odniosła obrażeń. 8 stycznia Sąd Rejonowy w Elblągu wydał w trybie nakazowym wyrok w tej sprawie.

- Za popełnienie czynu określonego w art. 178a § 1 kk (prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - red.) wymierzono karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych w kwotach po 30 zł, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat i zasądzono świadczenie w wysokości 6 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – informuje sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Wyrok nie jest prawomocny. Maksymalna kara jaką za ten czyn może orzec sąd to 3 lata pozbawienia wolności.