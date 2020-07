Piraci drogowi zatrzymani

Policjanci z grupy speed tylko w ciągu minionej doby zatrzymali 9 praw jazdy. Wszystkie z powodu przekroczenia dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h.

W miejscowości Żurawiec na trzy miesiące prawa jazdy straciło trzech kierujących. 53-letni mężczyzna rozpędził swoje auto do 104 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h. 36-latek kierujący skodą jechał z prędkością 92 km/h, tyle że ograniczenie w miejscu kontroli było do 40 km/h. 31-letnia kobieta zatrzymana do kontroli w Swędkowie a kierująca osobowym volkswagenem miała na liczniku 106 km/h. Wszyscy wymienieni zostali ukarani mandatami w wysokości 500 złotych, 10 punktami karnymi oraz zatrzymano im prawa jazdy na trzy miesiące. Przypominamy, że policjanci grupy speed eliminują z ruchu kierujących, którzy w rażący sposób łamią przepisy drogowe.