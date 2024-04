Plakat nie tylko o policyjnej statystyce

​​​​​​519 zatrzymanych praw jazdy, 234 kierujących w stanie nietrzeźwości, 1330 zdarzeń drogowych to tylko niektóre informacje jakie zostały zawarte na plakacie wydanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu wspólnie z ZKM Elbląg i WORD w Elblągu. Znajdziemy na nich również informację ile kilometrów przejechały autobusy komunikacji miejskiej i… ile razy w teorii okrążyły ziemie oraz Polskę oraz ile osób w ciągu roku zdawało egzamin na prawo jazdy.

Przy współpracy z WORD w Elblągu, Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu oraz Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie opracowano plakat zawierający najważniejsze informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Elblągu.

Plakaty zostaną przyklejone w każdym elbląskim autobusie i tramwaju oraz w niektórych urzędach i szkołach. Trafią także na przystanki autobusowe i tramwajowe. Cel jaki postawili sobie elbląscy policjanci to wzbudzenie refleksji i pokazanie pewnej skali, bo wspomniany plakat to w końcu statystyka i podsumowanie roku.

- Zależało nam, aby treść z tego plakatu trafiła do mieszkańców jeszcze przed wakacjami i aby mogli zapoznać się z tymi danymi, które przemawiają do wyobraźni – mówi kom. Wiktor Kaczmarek z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu. Mowa tu m.in. o tym ile osób zostało rannych w wypadkach drogowych, a których można by uniknąć.