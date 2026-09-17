Po 12 latach odpowie za usiłowanie zabójstwa

Przed elbląskim sądem odbędzie się proces 48-letniego Jacka G., który jest oskarżony o zbrodnię sprzed 12 lat. Miał w jednym z elbląskich lokali ugodzić innego mężczyznę w okolicy głowę i szyi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia, spakował się i wyjechał za granicę. Ścigany listem gończym wpadł w ręce policji w tym roku, gdy wrócił do Polski. Prokuratura wysłała niedawno do sądu akt oskarżenia.

Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 maja 2014 roku. W jednym z elbląskich lokali wraz ze znajomymi przebywał wówczas mężczyzna określony przez prokuraturę inicjałami T.S., a także 36-letni Jacek G.

- Pokrzywdzony jedynie z widzenia znał Jacka G. W dniu zdarzenia mężczyźni nie rozmawiali ze sobą , nie doszło między nimi do żadnego nieporozumienia i kłótni. W pewnym momencie Jacek G. wyszedł z lokalu , po chwili wrócił i od razu podszedł do T. S.. W ręku trzymał nóż, którym bez ostrzeżenia i żadnego powodu ugodził pokrzywdzonego. Zadał mu dwa ciosy : jeden w okolice głowy, drugi w szyję. Po zaatakowaniu pokrzywdzonego Jacek G. natychmiast opuścił budynek i udał się do domu. Świadkowie wezwali na pomoc pogotowie ratunkowe, które udzieliło pokrzywdzonemu pomocy i przetransportowało go do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – wynika z ustaleń prokuratury.

Zgodnie z uzyskaną w toku postępowania opinią sądowo-lekarską ( bezpośrednio po zdarzeniu oraz obecnie ) w wyniku zdarzenia pokrzywdzony mężczyzna. doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu . W ocenie biegłych, jedynie specjalistyczna i fachowa pomoc medyczna uratowała mu życie.

- Jak ustalono w toku postępowania, sprawca zdarzenia Jacek G. , tej samej nocy bezpośrednio po powrocie do domu , spakował się i po przekazaniu członkom rodziny informacji, że musi wyjechać z kraju, opuścił Polskę. Po wydaniu postanowienia o przedstawieniu mu zarzutu , zarządzono jego poszukiwania , w tym listem gończym. Nie doprowadziły one do ustalenia jego miejsca pobytu i zatrzymania, stąd postępowanie w sprawie zostało następnie zawieszone – do czasu ujęcia podejrzanego – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Jacek G. ukrywał się, jak się okazało w Wielkiej Brytanii. Został zatrzymany 20 marca 2026 roku, gdy przyjechał do kraju. Prokuratua postawiła mu zarzut usiłowania zabójstwa, a sąd na jej wniosek go aresztował.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jacek G. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, tj. usiłowania zabójstwa. Potwierdził, że przebywał w dniu zdarzenia w przedmiotowym lokalu, jednak, jak twierdzi, nie pamięta przebiegu zajścia. Jak wyjaśnił prawdopodobnie z powodu „dosypania” mu czegoś do drinka – informuje Ewa Ziębka.

Jackowi G. grozi od 10 lat więzienia do dożywocia. Takie sprawy, jak wskazuje prokuratura, przedawniają się dopiero po 40 latach od popełnienia tego rodzaju przestępstwa, w przypadku gdy zostało wszczęte dochodzenie – po 50 latach.

Prokuratura wysłała niedawno do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Termin wokandy nie został jeszcze wyznaczony.