Po służbie łapią przestępców

Marcin Sikora i Rafał Steinborn, dwaj funkcjonariusze Służby Więziennej, zostali wyróżnieni przez dyrektora Okręgowego Służby Więziennej za wzorową postawę obywatelską. Pomogli w zatrzymaniu osób, które popełniły przestępstwa.

Mł. chor. Rafał Steinborn i st. kpr. Marcin Sikora pracują w Dziale Ochrony elbląskiego Aresztu Śledczego. Pierwszy z nich od 2003 roku, drugi – od 2016 r. Obaj odebrali z rąk ppłk Marka Sokoła wyróżeniania, jakie za odwagę i wzorową obywatelską postawę przyznał dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Gdańsku.

- Nie czuję się bohaterem, zrobiłem to co do mnie należało, nie mogłem postąpić inaczej – mówi Rafał Steinborn, który 19 marca ok. godz. 19, będąc po służbie, ujął pijanego i agresywnego sprawcę wypadku drogowego, który usiłował uciec po spowodowaniu kolizji na drodze. Rafał udzielił również pomocy poszkodowanej w tym zdarzeniu kobiecie.

Natomiast Marcin Sikora pomógł w schwytaniu przestępcy, który po dokonaniu kradzieży rozbójniczej usiłował zbiec pracownikom ochrony. - Sytuacja była dynamiczna, usłyszałem krzyki i zauważyłem uciekającego sprawcę, natychmiast przystąpiłem do działania tak jakbym był na służbie - wspomina Marcin Sikora.

- Dzięki doświadczeniu w udzielaniu pierwszej pomocy i stosowaniu technik interwencyjnych, zdobytemu na kursach i szkoleniach organizowanych przez Służbę Więzienną, funkcjonariusze potrafią z wysokim profesjonalizmem działać w sytuacjach trudnych i stresogennych. Okazuje się, że praca w Służbie Więziennej niesie ze sobą gotowość do reagowania na sytuacje niebezpieczne, na sytuacje łamania reguł prawnych i społecznych. Nawet poza służbą funkcjonariusz nie przestaje być funkcjonariuszem czując moralny obowiązek do przeciwstawiania się zachowaniom naruszającym bezpieczeństwo i porządek publiczny – napisała do nas mjr Anna Downar, rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Elblągu. - Jesteśmy dumni, że wśród funkcjonariuszy i pracowników elbląskiego aresztu mamy takich ludzi. Naszym kolegom składamy gratulacje.