Pobił na śmierć kobietę w centrum Elbląga, grozi mu dożywocie

Nie był wcześniej karany, ma zaledwie 27 lat. W ubiegłym roku w nocy napadł i śmiertelnie pobił 65-letnią bezdomną kobietę, która koczowała w centrum Elbląga. Prokuratura jego czyn zakwalifikowała jako zabójstwo i wysłała właśnie akt oskarżenia do sądu.

Do zbrodni doszło w nocy z 30 czerwca na 1 lipca ubiegłego roku w okolicy al. Tysiąclecia i Rycerskiej. 65-letnia wówczas Maryla B., osoba bezdomna, koczowała w zaroślach niedaleko skrzyżowania razem ze swoim znajomym. Z akt śledztwa wynika, że podszedł do nich 26-letni Kamil D. i po wymianie zdań bez powodu zaczął okładać 65-latkę. Jej znajomy uciekł.

- Pokrzywdzona została wręcz zmasakrowana przez 26-latka. Była wielokrotnie uderzana w głowę, klatkę piersiową, w wyniku obrażeń zmarła na miejscu – informuje Sławomir Karmowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu. - Trudno zrozumieć motyw działania oskarżonego. Co spowodowało, że z taką agresją zaatakował kobietę. Nie znał swojej ofiary, przypadkowo się spotkali.

27-letni obecnie Kamil D. nie był wcześniej karany, miał wcześniej spożywać alkohol. Co ciekawe, sam zgłosił się następnego dnia ok. godz. 16 na policję, by poinformować, że zabił kobietę. Mniej więcej w tym samym czasie policja otrzymała informację o zwłokach znalezionych przez przypadkowych przechodniów w zaroślach między al. Tysiąclecia a Rycerską.

Prokuratura czyn Kamila D. zakwalifikowała jako zabójstwo. Kilka dni temu przesłała do Sądu Okręgowego akt oskarżenia w tej sprawie. Mężczyźnie grozi od 8 lat więzienia do dożywocia, od zatrzymania przebywa w areszcie.