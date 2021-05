Podpalił kobietę w aucie. Grozi mu dożywocie

Nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności grozi Michałowi Z., który oblał rozpuszczalnikiem do farb i podpalił 27-letnią Katarzynę K. Młoda kobieta doznała poparzeń trzeciego i czwartego stopnia jednej trzeciej powierzchni ciała.

Przypomnijmy. Do zdarzenia doszło w nocy z 4 na 5 października 2020 roku. Mężczyzna wylał na ubranie 27-latki substancję łatwopalną (rozpuszczalnik do farb), a następnie podpalił ją, kiedy znajdowała się ona wewnątrz samochodu osobowego i nie mogła opuścić go o własnych siłach. Kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała i tylko dzięki szybko udzielonej pomocy medycznej przez ratowników 27-latka przeżyła.

Prokuratura Okręgowa w Elblągu zakończyła już śledztwo w tej sprawie i 10 maja skierowała akt oskarżenia przeciw Michałowi Z. do Sądu Okręgowego w Elblągu.

- Mężczyźnie zarzuca się, że działając z zamiarem pozbawienia życia kobiety ze szczególnym okrucieństwem, po uprzednim unieruchomieniu jej w samochodzie za pomocą taśmy klejącej, oblał pokrzywdzoną substancją łatwopalną, a następnie podpalił. Młoda kobieta doznała ciężkich poparzeń trzeciego i czwartego stopnia jednej trzeciej powierzchni ciała. To realnie zagrażało jej życiu - informuje Sławomir Karmowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Michałowi Z. grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

- Mężczyzna przebywa w areszcie tymczasowym, który ze względu na charakter sprawy może zostać przedłużony, ale o tym zdecyduje sąd. Michał Z. był wcześniej wielokrotnie karany sądownie - informuje prokurator Karmowski.