Podsumowanie Dnia Wszystkich Świętych 

Wyjątkowo spokojny, bez wypadków i poważnych zdarzeń kryminalnych – tak wyglądał dzień 1 listopada na terenie Elbląga.

Policjanci ruchu drogowego oprócz nadzoru nad organizacją ruchu w obrębie elbląskich cmentarzy obsłużyli również 12 kolizji, do których doszło na terenie miasta. Wykonano ponad 300 badań trzeźwości kierujących, 31 razy zatrzymano do kontroli kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość, w tym 3 przekroczyło ją o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących a także 6 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów.

Pierwszy z nietrzeźwych kierujących to 33-letni rowerzysta zatrzymany na ul. Radomskiej i mający 0,54 promila alkoholu w organizmie. Drugi, to 50-latek kierujący audi a3 a zatrzymany w podelbląskim Marzewie. W pierwszym przypadku zakończyło się na ukaraniu mandatem, w drugim zaś zatrzymano prawo jazdy, a kierującemu 50-latkowi grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.