Podsumowanie weekendu pracy policji

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 11 kolizji. Nie było wypadków drogowych. Zatrzymano 4 nietrzeźwych kierujących.

Policjanci prewencji wylegitymowali 400 osób. Przeprowadzili 144 interwencje. 14 osób zostało przewiezionych do wytrzeźwienia. Nałożono 44 mandaty karne, 98 razy pouczano i skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie.

Policjanci z ruchu drogowego odnotowali 11 kolizji. Nie było wypadków drogowych. Funkcjonariusze zatrzymali 120 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. Policjanci nałożyli 112 mandatów, w 46 przypadkach pouczali i skierowali do sądu 11 wniosków. Przebadali na obecność alkoholu 544 kierujących. Wśród nich było 4 nietrzeźwych. Niechlubny rekordzista, to kierujący motorowerem. Został zatrzymany w miejscowości Krzewsk. 37-latek miał sądowy zakaz prowadzenia i jechał w stanie nietrzeźwym. Miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.