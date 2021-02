Pogranicznicy przechwycili amfetaminę za milion złotych

Blisko 15 kg amfetaminy przechwycili w Elblągu i jego okolicach funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Do sprawy zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn. Wszyscy na trzy miesiące trafili już do aresztu. Czarnorynkową wartość zajętych narkotyków szacuje się na ponad milion złotych.

Ustalenia strażników granicznych z Wydziału Operacyjno - Śledczego MOSG wskazywały, że na jednej z elbląskich posesji, a także w mieszkaniu niedaleko miasta mogą być przechowywane znaczne ilości narkotyków. Wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań MOSG w ubiegłym tygodniu przeszukali te miejsca. Pomógł im w tym pies służbowy do wykrywania narkotyków. W pomieszczeniach i w samochodzie należącym do jednego z zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli łącznie 18 foliowych worków z białą substancją. Test wykazał, że to amfetamina, co potwierdził w swojej wstępnej opinii biegły. W sumie funkcjonariusze zajęli prawie 15 kg tego narkotyku. Taka ilość na czarnym rynku warta jest co najmniej milion złotych.

W trakcie działań strażnicy graniczni zatrzymali trzy osoby. To 29-letnia kobieta i dwóch mężczyzn w wieku 37 i 40 lat. Wszyscy są mieszkańcami Elbląga i okolic. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu zarzucił im usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. Grozi za to od dwóch do dwunastu lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu cała trójka trafiła na trzy miesiące do aresztu. Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego MOSG pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Elblągu.