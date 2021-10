Policja ostrzega przed kradzieżami na cmentarzach

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych apelujemy do wszystkich osób odwiedzających groby o zachowanie ostrożności i niepozostawianie rzeczy bez nadzoru. O zasadach bezpieczeństwa, przypominają także policjanci, których możemy spotkać zarówno w rejonie cmentarzy, jak i na ich terenie.

Trwają przygotowaniami do dnia Wszystkich Świętych. Zajęci sprzątaniem nagrobków często zapominamy, że pozostawiając rzeczy bez nadzoru stajemy się łatwą ofiarą dla złodzieja. Dlatego należy pamiętać, żeby na cmentarz zabierać tylko i wyłącznie przedmioty niezbędne do uprzątnięcia nagrobka.

Jeśli to możliwe zapewnij sobie towarzystwo innej osoby, która w chwili gdy, np. musisz wyrzucić śmieci, przypilnuje twoich rzeczy. Ponadto w sytuacji gdy musisz odebrać telefon, po zakończonej rozmowie schowaj go do wewnętrznej kieszeni kurtki, czy też w innym bezpiecznym miejscu chroniącym przed wypadnięciem. Nigdy nie odkładaj telefonu na nagrobek czy też ławkę. Chwila twojej nieuwagi może spowodować, że go utracisz.

By zwiększyć Państwa bezpieczeństwo i uniknąć podobnych zdarzeń, policjanci z Elbląga rozpoczęli kontrole na cmentarzach i terenach przycmentarnych. W patrole zaangażowani są zarówno policjanci umundurowani, jak i służba kryminalna. Te patrole będzie można zauważyć również w środkach transportu komunikacji miejskiej. W sytuacji zauważenia osób podejrzanie się zachowujących i bez wyraźnego celu, zgłośmy to funkcjonariuszom bądź pracownikom cmentarza. Pamiętaj jednak, że obecność policjantów na cmentarzu nie wystarczy. My sami także musimy zadbać o to, by nie dać złodziejowi okazji do kradzieży. Bądźmy czujni i przezorni.