Policja podsumowała weekend

W czasie weekendu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sprawdzili trzeźwość 246 kierujących. Sprawdzano także prędkość, z jaką poruszają się pojazdy. W 115 przypadkach była ona nadmierna. Odnotowano także dwa przypadki przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h oraz zatrzymano jednego pijanego kierującego.

Ponad 100 km/h jechał swoim oplem pewien 27-latek. Policjanci zatrzymali go w Hucie Żuławskiej. Innym kierującym był 34-latek jadący volvo. Jego prędkość policjanci zmierzyli w Kadynach na ograniczeniu do 40 km/h. Volvo kierowane przez 34-latka jechało 96 km/h. Mężczyźnie na 3 miesiące zatrzymano prawo oraz ukarano 500 złotowym mandatem.

Niecodzienna sytuacja miała miejsce w niedzielę w Młynarskiej Woli, gdzie policjanci obsługujący kolizję ustalili, że kierujący vw golfem mężczyzna ma 1,50 promila alkoholu w organizmie. Wcześniej wioząc pasażera stracił panowanie nad autem i wjechał do przydrożnego rowu. Mężczyźnie nie zatrzymano prawa jazdy ponieważ… nie miał takowego. Trafił do policyjnego aresztu a gdy wytrzeźwiał usłyszał zarzuty. Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.