Policja wciąż poszukuje tych zaginionych

Policjanci z Elbląga poszukują wymienionych poniżej osób, które wyszły z domu i ślad po nich zaginął. Osoby te od chwili zaginięcia nie nawiązały kontaktu z rodziną.

Policjanci poszukują:

- zaginionej 77-letniej Jadwigi Chrostowskiej. Kobieta wyszła z domu 22 listopada 2016 r. przy ul. Mickiewicza w Elblągu. W chwili zaginięcia ubrana była w fioletową kurtkę z flauszu, czarną czapkę, ciemne spodnie, jasne buty kozaki. Zaginiona ma ok. 150 cm wzrostu, włosy krótkie siwe i jest krępej budowy ciała.

- zaginionej 61-letniej Jolanty Heim. Kobieta wyszła z domu, 31 stycznia 2017 r. około godz. 8.00 (ul. Broniewskiego w Elblągu). W chwili zaginięcia ubrana była w biały płaszcz, buty brązowe i czarną spódnicę Zaginiona ma ok. 160 cm wzrostu, włosy krótkie, ciemne z widoczną siwizną, szczupła, waga około 55 kg.

- zaginionego Romualda Lelukiewicza lat 69, zam. Elbląg, ul. Robotnicza. Ostatni raz kontaktował się z rodziną w maju 2017 roku.

- zaginionego 33-letniego Dariusza Olejnik. Mężczyzna w dniu 26.10.2017 wypisał się ze szpitala wojewódzkiego w Elblągu na własną prośbę i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Mężczyzna w chwili zaginięcia ubrany był w spodnie jeansowe niebieskie, siwą kurtkę i jasną bluzę.

- zaginionego Jerzego Reikowskiego. Mężczyzna na stałe mieszka w Malborku, ale ostatni raz był widziany 11.04.2017r. (około godziny 6 rano) w Elblągu przy ulicy Królewieckiej. Zaginiony do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Wzrost ok. 170cm, waga około 60 kg, szczupłej budowy ciała, włosy ciemne z tyłu dłuższe, broda, oczy niebieskie, czoło wysokie, twarz pociągła. W chwili zaginięcia ubrany był w spodnie koloru czarnego, granatowy sweter, siwą kurtkę ortalionową, czarną wełnianą czapkę, buty sportowe.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu którejkolwiek z w/w osób zaginionych o przekazanie informacji pod numer telefonu alarmowego 997 lub 112 lub bezpośrednio do funkcjonariusza prowadzącego poszukiwania: 47 73 417 50.