Policjanci po służbie

O tym, że policjantem się jest nie tylko w czasie służby, gdy ma się założony mundur, ale i po niej, przekonało się dwóch jegomości z Pasłęka. Mężczyźni próbowali wynieść towar z samoobsługowego sklepu. Właścicielka krzyczała do dwóch mężczyzn wychodzących ze sklepu, aby wrócili i zapłacili za towar.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę (21 lipca) w Pasłęku przy ul. 11 Listopada. Na to wołanie właścicielki sklepu mężczyźni nie zareagowali, ale zareagował przechodzący tamtędy policjant. Nie był on co prawda na służbie, ale zatrzymał obu sprawców i wezwał na miejsce policyjny patrol. 23-latek oraz 21-latek zostali rozliczeni za kradzież mandatami. Odzyskany towar wrócił do sklepu.