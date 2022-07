Policjanci podsumowali działania NURD

Policjanci z ruchu drogowego podsumowali działania „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamią zasad przepisów ruchu drogowego. Zatrzymali trzech kierowców za przekroczenie prędkości o „50+” oraz ujawnili 10 wykroczeń popełnionych przez pieszych.

Działania były prowadzone w miniony wtorek (5 lipca) na terenie Elbląga oraz powiatu elbląskiego. Stróże prawa ujawnili 10 wykroczeń, których dopuścili się piesi. Najczęstsze przewinienia pieszych to przechodzenie w miejscu niedozwolonym oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego przejeżdżania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na pasach. Podczas trwania działań policjanci nałożyli łącznie 49 mandatów karnych, pouczyli 32 osoby i skierowali do sądu 5 wniosków o ukaranie. W działaniach NURD policjanci przeprowadzili 160 badań trzeźwości kierujących. Nie było przypadków jazdy na „podwójnym gazie”. Były za to trzy przypadki przekroczenia prędkości o tzw. 50+. W sumie policjanci odnotowali 40 sytuacji, w których kierujący przekroczyli dopuszczalną prędkość. 4 kierujących straciło dowody rejestracyjne za fatalny stan techniczny samochodów.