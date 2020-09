Policjanci podsumowali weekend

W miniony weekend policjanci interweniowali 169 razy. 15 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Było 13 kolizji i jeden wypadek. Policjanci z drogówki zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę.

W piątek (25.09) policjanci zabezpieczali miejsce odnalezienia niewybuchu (granat moździerzowy) z czasów II wojny światowej. Niebezpieczna pamiątka została odnaleziona na dziedzińcu Galerii El w Elblągu. Zabrali ją saperzy z Braniewa. W sobotę (26.09) na trasie W 527 (Pasłęk – Rogajny) doszło do wypadku, w którym ucierpiały dwie osoby. 23-latek jadący volkswagenem passsatem uderzył w przydrożne drzewo. Jechał prawdopodobnie za szybko i pod wpływem środków odurzających. Pobrano mu krew do analizy laboratoryjnej. Miał sądowy zakaz prowadzenia. Dwóch pasażerów trafiło do szpitala z obrażeniami ciała. Kierowca wyszedł z wypadku bez szwanku. Został zatrzymany do wyjaśnienia. W sobotę policjanci interweniowali wobec nietrzeźwego kierowcy. 52-latek został zatrzymany przez kierowcę taksówki, który przytrzymał pijanego do przyjazdu patrolu. Zdarzenie miało miejsce na na ulicy Kościuszki. Mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie i kierował citroenem. Podziękowania dla kierowcy taxi. Postawa godna naśladowania. Z kolei w niedzielę (27.09) w miejscowości Sąpy (gm. Młynary) policjanci zabezpieczali miejsce pożaru budynku gospodarczego. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Szczegóły zdarzenia wyjaśni policyjne dochodzenie. Ponadto policjanci z drogówki zbadali 232 kierowców pod kątem alkoholu. Zatrzymali 5 praw jazdy i 7 dowodów rejestracyjnych. Odnotowali 54 przypadki przekroczeń dopuszczalnych prędkości, w tym jedno 50 plus. Było także 13 niegroźnych kolizji.