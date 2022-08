Policjanci podsumowali weekend

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 13 zdarzeń drogowych, w tym tragiczny w skutkach wypadek, w którym zginęły 4 osoby.

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 170 razy. Na ulicach wylegitymowali 471 osób. 14 z nich zostało przewiezionych do wytrzeźwienia. Nałożono 72 mandaty karne, 121 razy pouczano. Policjanci z ruchu drogowego odnotowali 13 zdarzeń. Najpoważniejsze miało miejsce w niedzielę na trasie S22. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe chevrolet oraz volkswagen. W tym pierwszym podróżowała 4-osobowa rodzina. Śmierć poniósł 32-latek, jego 32-letnia żona oraz ich 4-letni syn. Roczna dziewczynka została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym w stanie dobrym do szpitala w Gdańsku. W drugim aucie zginął 21-letni mężczyzna. Do zderzenia samochodów doszło na prostym odcinku drogi, warunki były dobre. W tej sprawie kluczowa będzie opinia biegłego, którą śledczy będą się posiłkowali. Przyczyny wypadku są wyjaśniane. Ponadto policjanci zatrzymali 102 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 3x50+). Policjanci nałożyli 77 mandatów, w 37 przypadkach pouczali i skierowali do sądu 4 wnioski o ukaranie.

Śledztwo prokuratorskie wyjaśni okoliczności śmierci 43-letniego mieszkańca Elbląga. Mężczyzna został odnaleziony w sobotę (6 sierpnia) nad ranem przy ul. Hetmańskiej w Elblągu. Miał, między innymi obrażenia głowy. Do sprawy pobicia ze skutkiem śmiertelnym policjanci zatrzymali 5 osób.