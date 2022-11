Policjanci podsumowali weekend

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Odnotowano 1 wypadek drogowy i 6 kolizji. Funkcjonariusze zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących.

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 116 razy. Na ulicach wylegitymowali 417 osób. Do wytrzeźwienia trafiły 4. Nałożono 26 mandatów karnych, 125 razy pouczano i skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie.

Z kolei policjanci z ruchu drogowego odnotowali 6 kolizji. Był jeden wypadek drogowy. Doszło do niego w minioną sobotę (26 listopada) w miejscowości Kamionek Wielki. Opel Astra, którym kierował 35-letni mężczyzna, uderzył w drzewo. Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi. Kierowca w stanie ciężkim trafił do szpitala. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.

Ponadto zatrzymano 172 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 2 x 50+). Funkcjonariusze przebadali na obecność alkoholu 741 kierujących. Wśród nich było 4 nietrzeźwych rowerzystów.