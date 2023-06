Policjanci podsumowali weekend

Podczas minionego weekendu policjanci prewencji interweniowali 130 razy. Na ulicach wylegitymowali 306 osób. Do wytrzeźwienia trafiło 3 mężczyzn. Nałożono 40 mandatów, 60 razy pouczano i skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 174 osoby i skontrolowali 151 pojazdów. Zatrzymali 90 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 3x50+). Wystawili 70 mandatów i zastosowali 40 pouczeń. Skierowali do sądu 6 wniosków o ukaranie. Zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Niechlubny rekordzista to 26-latek, który kierował BMW. Został zatrzymany z piątku na sobotę (2-3 czerwca). Uderzył w płot przedszkola przy ulicy Karowej w Elblągu. Badanie wykazało u niego blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Grożą mu 2 lata więzienia.

Ponadto policjanci odnotowali 9 kolizji i 2 wypadki, w których obrażenia doznały 2 osoby. Do pierwszego z nich doszło w sobotę nad ranem w miejscowości Marzewo na trasie S7. Tam kierowca forda stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu, a auto dachowało. Obrażenia odniosła pasażerka. Kobieta ze złamaniem podudzia trafiła do szpitala. Kolejne zdarzenie miało miejsce w miejscowości Jesionno (gmina Gronowo Elbląskie). Doszło do niego również 3 czerwca. Tam kierujący osobową skodą potrącił kobietę. Poszkodowana doznała złamania nogi z przemieszczeniem kości. Trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadków.