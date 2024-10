Policjanci podsumowali weekend

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Funkcjonariusze odnotowali 19 zdarzeń drogowych. Mundurowi zatrzymali 9 kierujących po alkoholu. Policjanci odnotowali także 128 przypadków przekroczeń prędkości.

Policjanci prewencji wylegitymowali 320 osób i przeprowadzili 140 interwencji. 4 osoby przewieziono do wytrzeźwienia. Nałożono 36 mandatów, 84 razy pouczano i skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Przeprowadzono 67 kontroli pojazdów, zatrzymano 8 osób poszukiwanych.

Z kolei funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 226 osób i skontrolowali 220 pojazdów. Przebadali 1061 kierujących. 9 z nich kierowało po alkoholu. Ponadto policjanci nałożyli 115 mandatów, skierowali do sądu 30 wniosków, w 41 przypadkach zastosowali pouczenia. Zatrzymali 11 praw jazdy i odnotowali 128 przypadków przekroczeń prędkości, (w tym 5x50+). Było 19 zdarzeń drogowych.