Policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Elblągu zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierujących. Pierwszy to 47-latek, który jechał rowerem, drugi to również 47-latek kierujący fordem galaxy.

Jadący rowerem 47-latek był zatrzymany na ul. Malborskiej w Jegłowniku. Kierował, mając promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany 500-złotowym mandatem.

Inny 47-latek został skontrolowany przez policjantów przy ul. Mazurskiej w Elblągu, gdy jechał osobowym fordem. Po zbadaniu go alkotestem okazało się, że ma 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.