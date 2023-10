Policjant po służbie zatrzymał sprawców kradzieży 

Policjantem jest się nie tylko w godzinach służby, ale też po służbie. Gdy widzimy coś niepokojącego… reagujemy. Tak stało się w miniony weekend w Pasłęku.

Policjant, który po służbie w sobotę (21.10), robił zakupy w samoobsługowym sklepie zauważył dwóch 23-latków, którzy dziwnie się zachowywali. W pewnym momencie jeden z nich zdjął z półki zestaw narzędzi i zaczął pakować go do plecaka. Po chwili z tak zapakowanym towarem obaj przeszli przez kasy samoobsługowe i chcieli opuścić sklep.

Policjant wcześniej obserwował to zachowanie mężczyzn i zgłosił obsłudze sklepu. Gdy obaj przeszli ze skradzionym towarem przez linie samoobsługowych kas, razem z obsługą sklepu zatrzymał ich a na miejsce został wezwany patrol prewencji. Jak się okazało dwaj 23-latkowie oprócz skradzionego ze sklepu towaru mieli przy sobie woreczki strunowe z narkotykami. Po sprawdzeniu testerem okazało się, że jest to amfetamina. Obaj odpowiedzą teraz za kradzież oraz posiadanie substancji odurzającej. Może im grozić kara do 3 lat pozbawienia wolności.