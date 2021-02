Policyjne podsumowanie 2020 r.

W tym roku odprawa podsumowująca rok 2020 odbyła się nietypowo, bo w formie telekonferencji. Było to podsumowanie 12 miesięcy policyjnej służby. Przedstawiono na niej wyniki, jakie osiągnęli elbląscy policjanci w wykrywaniu przestępstw i ściganiu ich sprawców, ale także przeciwdziałaniu epidemii.

W związku z zagrożeniem nowym typem koronawirusa od 11 marca 2020 roku policjanci Komendy Miejskiej Policji w Elblągu rozpoczęli realizacje zadań związanych z kontrolą kwarantanny domowej.

Do 31 grudnia 2020 r. kwarantanną i izolacją domową na terenie podległym KMP w Elblągu objętych zostało 37207 osób. W 2020 roku do kontroli osób poddanych zarówno kwarantannie jak i izolacji domowej skierowano 1770 patroli to dodatkowe zadanie które zostało nałożone na formację.

Ponadto w ciągu 2020 roku policjanci zatrzymali 397 osób poszukiwanych, 313 sprawców na gorącym uczynku, 597 podejrzanych o popełnienie przestępstwa i 911 osób nietrzeźwych do wytrzeźwienia.

Dane zebrane z całego 2020 roku wskazują, że odnotowano 4585 wszystkich przestępstw. Wykrywalność w tzw. siedmiu kategoriach była na poziomie 52 procent. Natomiast w kategoriach: rozboje (90,9 proc.) oraz bójki i pobicia (93,3 proc.) wykrywalność przekraczała 90 procent.

W ciągu całego roku policja wzywana była na interwencje ponad 15 tysięcy razy.

W 2020 roku na naszym terenie miały miejsce 82 wypadki drogowe, (o 25 mniej niż w 2019 r.) w których ranne zostały 82 osoby a 10 osób zginęło. Funkcjonariusze z ruchu drogowego w minionym roku sprawdzili trzeźwość ponad 36 tys. kierujących co daje 100 badań trzeźwości dziennie.

Dzięki aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2020 roku sprawdzono ponad 1400 sygnałów od mieszkańców.

Podsumowanie pod tym linkiem.