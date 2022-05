Policyjne podsumowanie weekendu

Policjanci z Elbląga podsumowali miniony weekend. Było sporo wykroczeń za nadmierną prędkość i aż 7 kierujących zatrzymanych za jazdę po alkoholu.

W miniony weekend policjanci prewencji interweniowali 145 razy. Na ulicach wylegitymowali 360 osób. 16 osób zostało przewiezionych do wytrzeźwienia.

W miniony weekend dużo pracy mieli również policjanci z ruchu drogowego. Zatrzymali 7 nietrzeźwych kierujących. Funkcjonariusze obsłużyli 12 kolizji. Na szczęście nie było żadnego wypadku. Policjanci odnotowali również 101 przekroczeń dozwolonej prędkości, w tym 2 razy 50+. Jeden z kierowców został zatrzymany na ulicy Królewieckiej. Jechał mercedesem 109 km/h. Dostał mandat w wysokości 1 500 zł. Okazało się także, że w ogóle nie miał prawa jazdy. Policjanci skierowali do sądu wniosek o jego ukaranie.

Ponadto mundurowi przebadali na obecność alkoholu 373 kierujących. 7 z nich prowadziło na podwójnym gazie. Niechlubny rekordzista to 34-latek, który jechał volkswagenem ulicą Chełmońskiego i uderzył na znak. Miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Inny kierujący po alkoholu został zatrzymany przy ulicy Łęczyckiej. On z kolei kierował ciężarową skanię. 37-latek miał 2 promile alkoholu w organizmie.

Zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu występuje wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Natomiast stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem karanym aresztem lub grzywną. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest już przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. W obydwu przypadkach sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów.

Kierowco pamiętaj, że każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji, powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoholu stwarzasz zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.