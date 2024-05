Policyjne podsumowanie weekendu 

Podczas minionego weekendu policjanci prewencji interweniowali 128 razy. Na ulicach wylegitymowali 256 osób. Zatrzymali 2 osoby poszukiwane. Do wytrzeźwienia trafiło 6 mężczyzn. Nałożono 33 mandaty, 66 razy pouczano i skierowano do sądu 4 wnioski o ukaranie.

Funkcjonariusze z ruchu drogowego wylegitymowali 237 osób i skontrolowali 243 pojazdy. Zatrzymali 146 kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość (w tym 2x50+). Zatrzymali także 3 kierujących z zakazami prowadzenia. Wystawili 133 mandaty i zastosowali 39 pouczeń. Skierowali do sądu 23 wnioski o ukaranie. Przebadali 539 kierowców pod kątem trzeźwości. Wszyscy badani byli trzeźwi. Funkcjonariusze odnotowali 24 kolizje i jeden wypadek. Doszło do niego w sobotę (18 maja) przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu. Na przejściu dla pieszych doszło do potrącenia 29-letniej kobiety. Sprawcą wypadku był 81-letni kierujący oplem. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Poszkodowana doznała złamania kości obojczyka i trafiła do szpitala.