Policyjny pościg za 23-latkiem (aktualizacja)

Najpierw kręcił „bączki” autem na placu Jagiellończyka, potem uciekał przed policją ulicami Elbląga, stwarzając zagrożenie dla innych kierowców i pieszych. Po pościgu został zatrzymany, na szczęście nikomu się nic nie stało. Okazało się, że 23-latek ma na koncie o wiele więcej przestępstw.

Do zdarzenia doszło po godz. 18. Najpierw, jak się później okazało 23-letni, kierowca kręcił „bączki” na placu Jagiellończyka, o czym policję powiadomili świadkowie. 23-latek nie miał zamiaru zatrzymać się do kontroli, więc policjanci ruszyli za nim w pościg ulicami Elbląga.

„O mało co nie przejechał mnie, męża i synka na chodniku przy Aldim. Omijał światła, nie patrzył w ogóle co się dzieje wokół niego. Za kierownicą młody chłopak, nie zachowywał się normalnie – piszą jedna z naszych Czytelniczek pod naszym postem na Facebooku, gdzie umieściliśmy film nagrane przez jedną z osób na placu Jagiellończyka.

„Widziałem tego typa jak po chodniku na Rycerskiej omijał samochody, które zatrzymały się, żeby przepuścić pieszych na przejściu. Rejestracja zaczynała się od GKW” – pisze jeden z Czytelników.

Kierowca został ostatecznie zatrzymany na skrzyżowaniu Warszawskiej z Orlą. Na szczęście nikomu nic się podczas pościgu nie stało. 23-latek został zatrzymany, odpowie za ucieczkę przed policją o stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.

Aktualizacja z piątku. Dzisiaj policja podała więcej szczegółów czwartkowego zdarzenia. Okazuje się, że 23-latek ma na swoim koncie o wiele więcej niż tylko ucieczkę przed policją i taśmowe łamanie przepisów drogowych.

- Mężczyzna poruszał się skradzionym samochodem hundai, wcześniej wszedł w posiadanie jeszcze innego auta (suzuki - to tym autem szalał na p. Jagiellończyka - red.). W obu tych pojazdach podczas przeszukania policjanci znaleźli środki odurzające, okazały się one być amfetaminą i marihuaną. Gdy 23-latek został zatrzymany i przebadany na zawartość alkoholu okazało się, że ma ponad promil alkoholu w organizmie. Pobrano od niego również krew aby zbadać ją na zawartość środków odurzających - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Mężczyzna miał 3-letni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami, który obowiązywał do grudnia 2023 roku. 23-latek odpowie również za zignorowanie sygnałów do zatrzymania wydawanych przez policjantów. Gdy wytrzeźwieje zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.