Policyjny weekend

Policjanci prewencji wylegitymowali 270 osób i przeprowadzili 120 interwencji. 7 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Skontrolowano 52 pojazdy. Nałożono 38 mandatów, 79 razy pouczano, skierowano do sądu 9 wniosków o ukaranie. Policjanci zatrzymali jednego poszukiwanego. Funkcjonariusze z ruchu drogowego przebadali 528 kierujących. Zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Wylegitymowali 220 osób i skontrolowali 207 pojazdów. Ponadto policjanci nałożyli 83 mandaty, w 51 przypadkach zastosowali pouczenia i skierowali do sądu 12 wniosków o ukaranie. Odnotowali 102 przypadki przekroczeń prędkości ( w tym 4x50+). Na drogach doszło do 20 zdarzeń drogowych. Policjanci nie odnotowali żadnego wypadku na elbląskich drogach.

Zabezpieczenie imprez sportowo-kulturalnych w miniony weekend przebiegło bez zakłóceń.