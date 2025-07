Policyjny weekend

W ciągu trzech dni odnotowano 21 zdarzeń drogowych w tym jeden wypadek motocyklisty. Niestety lekarze nie zdołali uratować 26-latka. Ponadto 68 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość. Funkcjonariusze z drogówki przebadali 367 kierujących – dwóch z nich prowadziło samochód w stanie nietrzeźwym. Miejskie wydarzenia kulturalne i zgromadzenia przebiegły bez żadnych zakłóceń.

Łącznie policjanci z ruchu drogowego skontrolowali 153 pojazdy i wylegitymowali 163 osoby. Nałożono 58 mandatów, w 35 przypadkach zastosowano pouczenia, a wobec 16 kierowców skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Mundurowi zatrzymali także 2 prawa jazdy. W ciągu trzech dni odnotowano 21 zdarzeń drogowych. Wśród nich był jeden wypadek. Niestety w skutkach okazał się tragiczny. Doszło do niego w miniona niedzielę (20 lipca 2025 r.) w miejscowości Grądki gm. Godkowo. Tam 26-letni motocyklista stracił panowanie nad jednośladem i uderzył w drzewo. Nieprzytomny został przetransportowany śmigłowcem LPR do Szpitala Wojewódzkiego w Olsztynie. Niestety lekarze nie zdołali go uratować. Ponadto 68 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość (w tym 1x50+). Funkcjonariusze przebadali 367 kierujących. Dwóch z nich kierowało w stanie nietrzeźwym.

Z kolei policjanci prewencji interweniowali 140 razy. Od piątku wylegitymowali 250 osób, nałożyli 29 mandatów, pouczyli 72 osoby. Zatrzymano 4 osoby poszukiwane. Do wytrzeźwienia przewieziono 6 osób. Skontrolowano także 48 pojazdów i zatrzymano jeden dowód rejestracyjny. Miejskie wydarzenia kulturalne i zgromadzenia przebiegły bez żadnych zakłóceń.