UWAGA!

Potrącił rowerem seniora i odjechał.  Pomóż go znaleźć!

Policja poszukuje rowerzysty, który 29 września w godzinach popołudniowych potrącił 79-latka na ul. Niepodległości. Poszkodowany nadal przebywa w szpitalu na intensywnej terapii.

Z prośbą o nagłośnienie sprawy zwróciła się do nas rodzina 79-latka. – Wujek leży na OIOM-ie, stan jest średnio ciężki – informuje naszą redakcję jeden z członków rodziny.

- Ustalamy tożsamość rowerzysty. Prosimy o zgłaszanie się świadków tego zdarzenia. Każda informacja może pomóc w ustaleniu okoliczności wypadku – apeluje nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu danych rowerzysty, proszeni są po kontakt pod nr tel. 112 lub 47 734 15 55.

  • A na jakiej ulicy miało zdarzenie, bedzie łatwiej ustalić
  • zapomnieli tylko napisać GDZIE zdarzenie miało miejsce, taki drobiazg
  • Jak zwykle policja czegoś poszukuje ale tak tylko na 50% bo umożonko już czeka w szufladzie... ani nie podada godzina zdarzenia ani miejsce... a może ja tam jechałem w pobliżu z włączona kamerka w samochdzie....
    reeety(2025-10-03)
  • Rowerzyści SZALEJĄ po ulicach i chodnikach miasta przy całkowitym braku reakcji Policji. Przykładowo ul Legionów jadę samochodem jezdnią, po drodze dla rowerów jedzie kilka osób a z osiedlowej tuż przed pojazdem "wypada" na jezdnię rower i kierujący jeszcze środkowy palec na zwrócenie uwagi- to tylko kwestia czasu aż stanie się nieszczęście i ktoś straci życie. Niech policja zacznie egzekwować prawo.
  • Proszę nagłośnić sposób dojazdu wjazdu przejazdu rowerzysty przez przejście dla pieszych oni mają już teraz klapki na oczach jak konie pociągowe i walą na oślep przez przejścia.
    Aniulka.(2025-10-03)
  • @drogowy - Przecież masz napisane w artykule Hashtagi: #rowerzysta
  • @katon - Czytanie ze zrozumieniem nie boli; ) Hashtagi: #niepodleglosci
  • @drogowy - Ul niepodległości jak byk stoi
  • Klapy na oczach wszyscy mają, - ci co jeżdżą na rowerach, na hulajnogach, ci co poszukują proszą o pomoc, ale też klapy nie pozwalają podać miejsca gdzie to się stało, o której godzinie?.. no I jak ? jak Wam pomóc jak Wy tej pomocy nie chcecie !!! Dedektywi... - Wy mi go wskażcie, a ja go wykryję.. buuuaha ha
    Śmichu warte(2025-10-03)
  • Tak się kończy folgowanie rowerzystom, z których z jakiegoś powodu robi się święte krowy. Zamiast tego trwa nagonka na nowe zjawisko jakim są hulajnogi, a rowerzyści często jeżdża z tymi samymi prędkościami. Czyli jak rowerzysta kogoś walnie to ok, a hulajnoga to źle? Już nie wspominając o tamowaniu ruchu na ulicy. Swoją drogą, jak to jest, że jak gdyby nigdy nic prawo dopuszcza do ruchu ulciznego ludzi, którzy nie muszą znać zasad ruchu. Rowerzysta nie ma obowiązku robienia prawa jazdy, a i tak może jeździć ulicą. No, ale latwiej za błędy rowerzysty obarczyć... kierowcę. O co tu chodzi z tym poblażaniem akurat TEJ grupi uczestnikow ruchu?Cale szczęście, że chociaż ścigają tego z artykułu.
    Nie pedałuję(2025-10-03)
  • Jeżeli policji się będzie chciało to znajdzie, a jak się nie będzie chciało to nie znajdzie. Przy okazji apel do Ratusza, by przestał uchylać się od montażu kamer na ulicach Elbląga, bo nie ma pieniędzy.
  • Jak napiszą gdzie I o której, to się kupa świadków znajdzie I kto to później ogarnie - roboty się narobi tyle, że taczek zabraknie, a tak jedna taczka jest I czeka na zładunek. Tak trzymać
    Posterunkowy..(2025-10-03)
