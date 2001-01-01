Potrącił rowerem seniora i odjechał.  Pomóż go znaleźć!

Policja poszukuje rowerzysty, który 29 września w godzinach popołudniowych potrącił 79-latka na ul. Niepodległości. Poszkodowany nadal przebywa w szpitalu na intensywnej terapii.

Z prośbą o nagłośnienie sprawy zwróciła się do nas rodzina 79-latka. – Wujek leży na OIOM-ie, stan jest średnio ciężki – informuje naszą redakcję jeden z członków rodziny.

- Ustalamy tożsamość rowerzysty. Prosimy o zgłaszanie się świadków tego zdarzenia. Każda informacja może pomóc w ustaleniu okoliczności wypadku – apeluje nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu danych rowerzysty, proszeni są po kontakt pod nr tel. 112 lub 47 734 15 55.