Pracowali nielegalnie, wkrótce mogą opuścić Polskę

Legalność zatrudnienia 23 cudzoziemców zweryfikowali w dwóch podmiotach świadczących usługi pośrednictwa pracy funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Elblągu. Mundurowi ustalili, że wszystkim skontrolowanym cudzoziemcom firmy powierzyły nielegalne wykonywanie pracy.

W jednym przypadku agencja kierowała pracowników do firmy zajmującej się przetwórstwem warzyw i owoców w Kwidzynie, natomiast w drugim podmiot kierował ich do pracy na budowie w Elblągu. W trakcie czynności kontrolnych funkcjonariusze zweryfikowali pracę 21 Kolumbijczyków, Argentyńczyka i Wenezuelczyka. Ponieważ wszystkim powierzono nielegalne wykonywanie pracy, wkrótce do sądu zostaną skierowane wnioski o ukaranie właścicieli skontrolowanych podmiotów.

Grozi im grzywna do 30 tys. zł. Karą grzywny zagrożeni są również cudzoziemcy, którzy pracując bez zezwoleń naruszyli przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Z kolei ten fakt na mocy Ustawy o cudzoziemcach poskutkuje koniecznością wydania cudzoziemcom decyzji o zobowiązaniu do powrotu, co oznacza konieczność opuszczenia Polski. Wkrótce w tej sprawie zostaną wszczęte postępowania administracyjne.