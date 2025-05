Próbował okraść jubilera, wpadł w Opolu

48-letni mężczyzna, który miał włamać się w kwietniu do jednego z punktów jubilerskich na terenie Elbląga, został zatrzymany w Opolu przez elbląskich policjantów Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu.

Mężczyzna włamał się w nocy 20 kwietnia do sklepu jubilerskiego, ale został spłoszony, przez pracownika ochrony, który próbował go zatrzymać. Sprawca w trakcie ucieczki odrzucił plecak w którym znajdowała się skradziona biżuteria. Zaraz po tym zdarzeniu, został użyty przewodnik z policyjnym psem tropiącym, który doprowadził do leżącego na ziemi plecaka.

Praca operacyjna policjantów doprowadziła do zatrzymania na terenie Opola, 48-letniego mężczyzny. Funkcjonariusze podczas realizacji współpracowali z Komendą Miejską Policji w Opolu.