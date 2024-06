Próbowali wysadzić bankomat, zostali zatrzymani

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o włamanie do bankomatu i jego podpalenie. Sprawcy w wyniku swojego działania nie ukradli wtedy pieniędzy jednak straty jakie spowodowali oszacowano na 170 tys. złotych. Zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zdarzenie miało miejsce w nocy z 6 na 7 lutego 2024 roku w miejscowości Markusy. Tam trójka sprawców próbowała włamać się do bankomatu umieszczonego w ścianie placówki bankowej. Mężczyźni przy użyciu łatwopalnej substancji próbowali wysadzić bankomat. Celu jednak nie osiągnęli a wywołanym pożarem spowodowali straty na kwotę 170 tys. złotych. Policjanci z Elbląga pracowali nad sprawą a jej finał to zatrzymanie 3 mężczyzn w wieku 34, 33 i 31-lat. Jeden z mężczyzn był znany elbląskim policjantom z kradzieży z włamaniem. Dwóch pozostałych nie mieszkało w Elblągu. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty włamania oraz uszkodzenia, zniszczenia mienia - przyznali się do popełnionego czynu. Zgodnie z Kodeksem Karnym może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu