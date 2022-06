Prokuratorzy wolą, by słynna sprawa przesłuchania trafiła poza okręg elbląski

Prokuratura Rejonowa w Braniewie nie zajmie się sprawą skandalicznego przesłuchania w Komendzie Miejskiej Policji, które ujawniliśmy na portEl.pl Prokurator okręgowy w Elblągu złożył wniosek do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, by ta sprawa rozpatrywana była poza okręgiem elbląskim.

Nasza Czytelniczka, która nagrała przesłuchanie w roli świadka w Komendzie Miejskiej Policji, złożyła doniesienie w sprawie przekroczenia uprawnień przez elbląskich policjantów do Prokuratury Rejonowej w Elblągu. Ta złożyła wniosek do Prokuratury Okręgowej o wyłączenie jej z tej sprawy. Następnie prokurator okręgowy przekazał śledztwo do Prokuratury Rejonowej w Braniewie, ale po kilku dniach zmienił decyzję.

- Prokurator Okręgowy uznał, że może lepiej, by tą sprawą - aby uniknąć ewentualnych głosów o brak bezstronności - zajęła się prokuratora spoza okręgu elbląskiego. Dlatego złożył wniosek do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, który powinien być rozpatrzony na dniach – powiedział nam Sławomir Karmowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Przypomnijmy, że wewnętrzne postępowanie wyjaśniające prowadzi również komendant miejski policji w Elblągu. Policjanci z przesłuchania nie zostali dotychczas zawieszeni w obowiązkach.

O sprawie przesłuchania pisaliśmy tutaj