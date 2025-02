Przyjechali na zlot aut, stracili dowody rejestracyjne

Z soboty na niedzielę na parkingu przy al. Grunwaldzkiej odbył się zlot samochodowy, w którym wzięło udział ok. 100 aut. Na miejscu pojawili się też policjanci, którzy informują, że podczas zlotu nie doszło do nielegalnych wyścigów. Zatrzymali za to trzy dowody rejestracyjne i jedno prawo jazdy za przekroczenie limitów punktów karnych przez jednego z kierowców. Nałożyli też 13 mandatów.

- Każde naruszenie ogólnych zasad bezpieczeństwa może narazić na utratę zdrowia, a nawet życia. Na drodze nie ma miejsca na brawurę i lekkomyślność. Przekonali się o tym niektórzy uczestnicy jednego ze zlotów miłośników motoryzacji na ulicach Elbląga, którzy musieli liczyć się ze stanowczą reakcją elbląskich policjantów na każdy przejaw zachowania niezgodnego z prawem. Funkcjonariusze sprawdzali stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny i wymagane wyposażenie pojazdów. Niestety nie obyło się bez stwierdzonych nieprawidłowości - informuje KMP w Elblągu. Policjanci zatrzymali trzy dowody rejestracyjne i jedno prawo jazdy za przekroczenie limitów punktów karnych przez jednego z kierowców. Nałożyli też 13 mandatów. W sumie przez cały weekend w statystykach policyjnych odnotowano 19 zdarzeń drogowych. Policjanci przebadali 330 kierujących, zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców. Rekordzista miał ponad 3 promile. Policjanci z drogówki wylegitymowali 156 osób i skontrolowali 142 pojazdy. Nałożyli 55 mandatów, w 34 przypadkach zastosowali pouczenia i skierowali do sądu 29 wniosków o ukaranie. Odnotowali 43 przypadków przekroczeń prędkości (1x50+). Na drogach doszło do 19 zdarzeń drogowych. Z kolei policjanci prewencji wylegitymowali 281 osób i przeprowadzili 128 interwencji. 8 osób przewieziono do wytrzeźwienia. Skontrolowano 44 pojazdy. Nałożono 10 mandatów, 70 razy pouczano, skierowano do sądu 2 wnioski o ukaranie. Zatrzymali także jedną osobę poszukiwaną i dwie osoby na gorącym uczynku.

red. na podst. informacji KMP Elbląg