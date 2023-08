Przyszedł na świat pod wpływem narkotyków

Noworodek, który przyszedł na świat w sobotę w szpitalu wojewódzkim w Elblągu, był – podobnie jak jego mama – pod wpływem narkotyków. Na szczęście życiu obojga nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawę prowadzi prokuratura, dziecko ma trafić do rodziny zastępczej.

O sprawie poinformował nas jeden z Czytelników. 29-letnia kobieta w ciąży została przewieziona do szpitala wojewódzkiego karetką pogotowia w minioną sobotę. Jej zachowanie w trakcie porodu wskazywało, że mogła być pod wpływem nieznanych substancji, dlatego pracownicy szpitala powiadomili o sprawie policję. Z naszych informacji wynika, że w organizmie matki jaki i jej nowo narodzonego syna wykryto narkotyki. Postępowanie w tej sprawie wszczęła już prokuratura.

- Na szczęście z tych ustaleń, które obecnie mamy, wynika że dziecko urodziło się zdrowe, nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Zapobiegawczo zostało przeniesione na oddział patologii noworodka – mówi Sławomir Karmowski, prokurator prowadzący sprawę. – Wszczęliśmy postępowanie przygotowawcze, prowadzimy je w kierunku art. 160 kodeksu karnego, czyli narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W ramach tego postępowania trzeba będzie sprawdzić, czy ta dawka, którą miało to dziecko, stwarzało dla niego to zagrożenie. Wiadomo, że do organizmu płodu ta nielegalna substancja mogła dostać się tylko przez organizm matki..

Prokuratura i policja zabezpieczyły krew matki i dziecka do dalszych badań, by stwierdzić dokładną zawartość narkotyku w ich organizmach. Policjanci we wtorek przesłuchali 29-letnią kobietę, która nie przyznaje się do zażywania narkotyku. Na razie w tej sprawie ma status świadka.

Pracownicy szpitala powiadomili o tym zdarzeniu nie tylko policję i prokuraturę, ale również sąd.

- Postanowieniem z 7 sierpnia sąd wszczął z urzędu postępowanie o pozbawienie lub ograniczenie Iwony M. władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem płci męskiej, ur. 05.08.2023 r. Jednocześnie tytułem zabezpieczenia Sąd zarządził umieszczenie dziecka do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w rodzinie zastępczej wskazanej przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Odpis postanowienia wysłano jeszcze wczoraj pocztą elektroniczną i zwykłą drogą pocztową, zarówno do tego Centrum, jak i do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i do uczestniczki postępowania Iwony M. – napisał w odpowiedzi na nasze pytania Tomasz Koronowski, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Jak przyznają śledczy, to pierwszy przypadek narodzin dziecka w Elblągu, które było pod wpływem narkotyków, jaki pamiętają.

